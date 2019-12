Se presentó orden de captura internacional contra exjugador de Universidad Católica

El exfutbolista de Universidad Católica, Luis Nuñez nuevamente hace noticia. El exjugador fue denunciado como el agresor que terminó con resultado de muerte de una persona en 2018 en La Legua.

En esa línea, “Luchopato” estuvo privado de libertad, junto a Andrés Alejandro Vergara, a quienes se les acusó como los responsables del suceso y, salió con beneficios cautelares que no respetó y se encuentra prófugo de la justicia.

Ahora y según la información del matinal Hola Chile, el exjugador de Universidad Católica tendría un nuevo problema, ya que la fiscalía presentó una orden de extradición contra su persona.

“Yo no tengo entendido que exista alguna extradición al día de hoy. Lo que existe es el interés del Ministerio Público, al parecer, de realizar una pesquisa internacional al respecto. Y ello aparece de una petición que hizo el Ministerio Público de la copia de la orden de detención de Luis al tribunal para efectos de hacer algún requerimiento”, dijo el abogado Juan Hernández.

“Para que el Ministerio Público pueda solicitar internacionalmente una orden de detención requiere una orden judicial. Al pedir la copia de la orden judicial, yo me imagino que tiene algún tipo de antecedente de que Luis no estaría en el país y pediría una orden de detención de carácter internacional, para luego, una vez que Luis Núñez haya sido detenido en el país que se encuentre, realizar la orden de extradición que corresponda a este caso”, cerró.

Cabe señalar que, Luis Núñez dio una entrevista desde la clandestinidad a una revista y afirmó que “vivo encerrado como una rata… La justicia y la policía aún no pueden decir que no tengo nada que ver en lo que me involucran sin ningún motivo”.