En la antesala de la Noche Alba 2020, la barra brava de Colo Colo amenazó con boicotear el tradicional evento debido a la contingencia que vive Chile desde el 18 de octubre. “Sin justicia no puede haber Noche Alba“, fue la advertencia por parte de la “Garra Blanca”.

En Blanco y Negro ya tomaron los resguardos para que el show se desarrolle sin contratiempos, sin embargo, el tema de inseguridad y llamados por parte de facciones volvió a la palestra. Uno que lo vivió duramente fue Carlos Muñoz, quien durante su etapa en Macul fue amedrentado por los líderes de la afición colocolina.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el flamante delantero de Antofagasta recordó la situación. “Eso quedó ahí. Tuve el apoyo de la gente del Gobierno (N. de la R: la vocera de la época, Cecilia Pérez y el jefe del programa Estadio Seguro, Cristian Barra), pero no sé qué pasó. No sé si no querían seguir investigando o qué. Al final todo quedó en nada (…) Mientras no se pierda el miedo no podremos crecer”, sostuvo

El porteño, además, reveló que siempre estuvo la ilusión por regresar a Wanderers, pero que el cuerpo técnico no lo quiso. “Antofagasta fue el primero que me llamó. La ilusión de volver a Santiago Wanderers siempre estaba y seguirá estando, tuve un par de llamados de los dirigentes, pero no había interés del cuerpo técnico y acá me querían como prioridad”, manifestó.