Garin ilusionó ante Monfils, pero cayó y Francia ganó la serie por la ATP

Después del decepcionante debut de Nicolás Jarry (77° del mundo) con su derrota frente a Benoit Paire (24°), Cristian Garin (33°) tenía la presión de vencer a Gael Monfils (10°) para mantener la serie ante Francia por el inicio del Grupo A de la inédita ATP Cup en Australia. Y si bien entusiasmó con la posibilidad de una remontada, terminó resignando una dolorosa derrota.

El “Tanque” se inclinó ante el europeo por 6-3 y 7-5, por lo que el elenco nacional sentenció la llave y tendrá que disputar el dobles por el honor. De paso, no pudo conseguir el segundo triunfo de su carrera ante un top ten (el primero fue el año pasado en Múnich ante el alemán Alexander Zverev, cuando era 3 del planeta).

En la primera manga, el nacido en Arica entró dormido y sufrió un quiebre en el segundo game para quedar rápidamente 3-0 abajo y fue clave, pues esa única ruptura le significó ceder el set y quedar en desventaja.

Sin embargo, poco a poco fue tomándole el pulso a la velocidad de juego del galo y en el segundo episodio el pupilo de Andrés Schneiter logró quedarse con el envío de su rival en el cuarto juego y luego se puso 4-1.

Pero el criollo no pudo mantener su racha, se desconcentró tras unos puntos increíble que le ganó el talentoso Monfils en su juego de servicio en el séptimo y entregó su saque. Luego en el undécimo, otra vez no pudo sostener, y aunque tuvo tres chances de ruptura para forzar a un tie-break, no logró la hazaña y sentenció su derrota tras un error de volea en una hora y 19 minutos.

De todas maneras, fue un buen partido de Garin y con el que promete demostrar que la temporada pasada, en la que ganó sus dos primeros títulos ATP, no fue casualidad.

Respecto al equipo chileno, ahora disputará el dobles ante Francia por el honor y el domingo tendrá su segunda serie ante Sudáfrica, donde Jarry se medirá ante Lloyd Harris y “Gago” frente a Kevin Anderson, ex 5 del orbe.

ATON Chile