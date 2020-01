Antonio Conte se ofuscó tras volver a ser consultado por Arturo Vidal. Si la primera vez aseguró que el chileno “siempre” le dio “todo”, ahora el estratega descartó hablar sobre el jugador durante la rueda de prensa previa al choque del Inter de Milán contra el Napoli.

“Sabes que no me gusta hablar de jugadores que están en otros equipos, por respeto. Usted sabe muy bien, no lo he hecho en el pasado y no voy a hacerlo ahora”, indicó molesto el estratega ante una pregunta directa sobre el “Rey”.

Conte complementó: “Desde aquí hasta el final del mercado, puede ahorrarse las preguntas porque no responderé las interrogantes del mercado. En estos 6 meses hemos realizado evaluaciones, la compañía las conoce muy bien”.

Así, el DT “nerazzurri” evitó comentar los rumores de medios como La Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sport, que dan por hecho el acuerdo de Vidal con el Inter y aseguran que podría dejar al Barcelona durante los próximos días.

Quien si cuenta para el entrenador es Alexis Sánchez, quien está casi recuperado de la lesión de tobillo izquierdo y podría ser citado para el duelo de los lombardos ante el Napoli que se disputará mañana.

ATON Chile.