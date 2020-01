“Perking”: El duro cruce que tuvo Arturo Vidal con famoso actor de Canal 13

Nuevamente Arturo Vidal está inmerso en una polémica. El volante del FC Barcelona fue duramente criticado por los usuarios en redes sociales por su exorbitante vida de lujos y, la llegada al Estadio Monumental en un helicóptero.

Fue en ese contexto en el que el formado en Colo Colo tuvo un duro cruce con el actor de Amor a la Catalán de Canal 13, Benjamín Silva, a través de Instagram.

Según La Cuarta, el profesional le envió una caricatura al mediocampista, en la que se veía al jugador blaugrana vestido de chaleco amarillo y un helicóptero, aludiendo claramente cómo llegó Vidal a ver el duelo de Rodelindo Román, junto con la frase “perking”.

“Perking… Ya nos encontraremos cagón culiao, a ver si me lo dices a la cara. Payaso de mierda”, fue la dura respuesta de Arturo Vidal.

La respuesta de Silva no tardó y le respondió al “King”: sí, payaso orgulloso. Pero no me odia todo un país por inconsecuente. No tengo problema con decirlo a la cara, soy bastante consecuente. Cabe señalar que fue el actor quien publicó este cruce con el formado en Colo Colo.