Jason Silva tras su turbulento 2019 y su intento por volver al fútbol: “Cometí todos los errores posibles”

Uno de los jugadores que marcó portadas el 2019 fue Jason Silva. El delantero fue detenido por conducir con una licencia falsa y posterior a eso, manejó en estado de ebriedad e intentó sobornar a un policía.

En un nuevo intento por recuperarse y volver al fútbol, ya que el ariete no juega desde 2018, cuando representó los colores de San Marcos de Arica, el exjugador de Colo Colo ficho por un equipo de la segunda división de Ecuador.

“Fue un año difícil donde cometí todos los errores posibles”, comenzó diciendo en conversación con As Chile.

“Ahora estoy viendo los pasajes y viajo el próximo martes”, agregó Silva, quien jugará en Fuerza Amarilla.

“Mi representante me encontró esa oportunidad y no dudé. Llevo bastante tiempo parado y extraño volver a lo mío, es una linda oportunidad. En su momento pequé de soberbia, pero sé que esta chance no la desaprovecharé. Perdí mucho”, cerró con el citado portal.