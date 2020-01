Información de Cristian Alvarado

Apenas lo nombraron por los altoparlantes del Estadio Monumental en la “Noche Alba”, Leonardo Valencia sintió una extraña sensación. En medio de los aplausos de los hinchas de Colo Colo, el volante no pudo esconder su tensión hasta que se cruzó con Esteban Paredes, quien lo recibió de manera muy afectuosa.

La bienvenida del capitán e ídolo le permitió al “10” estar más confiado, relajado y disfrutar el momento. “A Paredes lo conozco hace mucho tiempo. Para mí es muy lindo que me respalde, me da la confianza total y que ídolos del club hagan eso es muy importante. Esperamos que ese apoyo y respaldo que me da lo podamos encajar en los partidos y asociarnos mejorEstoy muy contento y agradecido de él”, declaró en conversación con Deportes en Agricultura.

¿Qué sintió mientras caminaba a la tarima? “Estaba un poco nervioso con los niños, algo totalmente diferente. Era una cosa de ansiedad, nervios, pero gracias a Dios sentí el apoyo de la gente y hay que trabajar duro para seguir en cancha y ganarse al pueblo colocolino“, expresó.

Valencia, además, se puso como meta pelear en todos los frentes junto a Colo Colo. “Es obligación como jugadores pelear todo, tenemos que ir paso a paso y para eso nos estamos preparando. Todos los jugadores que llegamos tenemos la ilusión de salir campeón, sea la copa que sea. Hay que acostumbrarse a salir campeón, es importante para el tema de la confianza empezar el año con la Copa Chile“, cerró.