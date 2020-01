Arturo Vidal recomendó al nuevo fichaje de Deportes Iquique: “Ahora me toca demostrar en cancha”

El pasado 8 de enero, Deportes Iquique confirmó al mediocampista Fabián Ramos, jugador proveniente de Rodelindo Román, equipo del que es dueño Arturo Vidal y que jugó en la Tercera División B.

En esa línea, el nuevo jugador del “Dragón Celeste” reveló que “el técnico Jaime Vera me había visto jugar y bueno también Arturo tuvo injerencia, habló con los técnicos, tanto el profe Jaime como con el técnico de Rodelindo. Ahora tengo que demostrar lo que valgo en cancha”.

“Vidal me felicitó, habló mucho conmigo, me dio muchos consejos, me dijo que tenía que romperla en este club y estoy feliz por donde estoy”, agregó Ramos a La Estrella de Iquique.

Otro de los que se cuadró con el volante fue el presidente del elenco nortino, Cesare Rossi, quien aseguró que Ramos “es un jugador que el técnico observó y le llamó la atención y a nosotros los dirigentes también. Fue recomendado por Arturo Vidal y obviamente esa recomendación pesa bastante”.