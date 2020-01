La terrible muerte de promesa del fútbol alemán: fue devorado por tiburones

Una terrible noticia sacudió al fútbol en Alemania. Resulta que durante el pasado 8 de enero se encontraron los restos de Erick Birighitti, quien había desaparecido el 2 del mismo mes en las playas de Twilight Brach en Australia.

Según consigna Mundo Deportivo de España, los restos del exjugador del Hasting Broncos de Nueva York fueron encontrados el pasado miércoles, teniendo claros indicios de haber sido mordido y devorado por tiburones.

La policía de dicha zona aseguró que Birighitti fue arrastrado por las corrientes luego de caer en una zona rocosa cerca de la costa cuando se encontraba con un grupo de amigos.

Según la prensa local, un testigo que “mi hermana y mi padre vieron a los tiburones atacando el cuerpo. Y eran bastante grandes”.

Respecto al equipo del fallecido jugador, publicaron la sensible pérdida. “Erick jugó durante la temporada 2016-2017 con los Hasting Broncos y ganó un premio nacional con el equipo. Lo echaremos mucho de menos. Nuestros pensamientos están con sus familias en este momento difícil”.

The bronco family are saddened to hear about the sudden passing of Eric Birighitti. Eric played for Hastings during the 2016 & 2017 season and won a national title with the team. He will be truly missed and our thoughts are with his family during this difficult time. #1T1F pic.twitter.com/oST7iyLAeT

— Hastings MSOC (@HastingsMSoccer) January 7, 2020