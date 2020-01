Blandi será el mejor pagado del fútbol chileno y fue destacado por la Conmebol

Nicolás Blandi se transformó en uno de los fichajes estrella de Colo Colo de cara a la temporada 2020. El ariete será una importante inversión para los albos, ya que según detalló El Mercurio será el jugador mejor pagado del fútbol chileno.

El citado matutino aseguró que Blandi recibirá 1,2 millones de dólares por año, es decir, 77 millones de pesos mensuales.

Presentado en el amistoso ante Godoy Cruz, el argentino entregó sus primeras declaraciones, donde alabó a Esteban Paredes y comentó las razones que lo llevaron al Cacique.

“Yo no vengo a hacer olvidar a Paredes, él ha hecho historia en el club, en el país, en la liga y eso no se borra con nada. Trataré de aprender de él y me parece que no son buenas las comparaciones. Yo vengo a tratar de hacer mi camino, de hacer mi historia y de contribuir con el equipo y la institución”, aseguró.

Además, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó en sus redes sociales el arribo del atacante, destacando la Copa Libertadores que alzó el 2014 junto a San Lorenzo de Almagro.

ATON Chile.