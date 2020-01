Alexis Sánchez se recuperó de una dura lesión en el tobillo que lo tiene marginado desde el pasado 12 de octubre. Sin embargo y pese a ser citado en los dos últimos duelos del Inter de Milán, el delantero no ha salido del banco de suplentes.

En su último choque, los “nerazzurri” rescataron un agónico empate ante el Atalanta. Y en la conferencia de prensa, el DT de los lombardos, Antonio Conte, se molestó cuando lo consultaron por la suplencia del ariete chileno.

“Estoy intentando que Sánchez vuelva cuando esté en forma. Me preguntaron por Alexis. Para ponerlos en la cancha, los jugadores tienen que estar bien. No soy deficiente ni quiero hacerme daño. Si no hago entrar a un jugador no es porque esté loco”, indicó un ofuscado estratega.

Así, el tocopillano sumó tres meses de inactividad de manera oficial. De todas formas, es probable que vuelva a los terrenos de juego en la Copa Italia, donde el Inter chocará contra el sorprendente Cagliari este martes 14 de octubre.

ATON Chile – P.C.