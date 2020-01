¿Dará resultado? Lesión de Luis Suárez le daría más protagonismo a Arturo Vidal

Luis Suárez fue operado de una lesión de meniscos y estará cuatro meses fuera de las canchas, causándole un problema al Barcelona y la selección de Uruguay. En el mejor de los casos, el goleador aparecería en una eventual final de la UEFA Champions League junto a los catalanes y en la Copa América 2020 con los charrúas.

La baja del delantero también le podría abrir una opción de más protagonismo a Arturo Vidal, quien le “dio vuelta” la mano a Ernesto Valverde y ha sido titular en los últimos partidos con alabadas presentaciones. Precisamente su versatilidad y entrega le darían la opción de ser el “9” de los “culés” en las próximas semanas.

Dicho desafío no es ajeno para el “Rey”, quien en 2019 se desempeñó como delantero ante el Levante y Valencia. Si bien no convirtió, la prensa hispana elogió de sobremanera el despliegue mostrado no sólo en ofensiva para asistir a sus compañeros, sino que también en la faceta defensiva.

Todo lo anterior, eso sí, dependerá de la disposición que tendrá el cuestionado DT del Barcelona, quien podría estar viviendo sus últimas horas en el cargo. ¿Dará resultado? Habrá que esperar.