Exjugador de Santiago Morning sorprende y ficha por Montevideo Wanderers de Uruguay

El volante chileno Gonzalo Reyes firmó hace pocos días por Montevideo Wanderers de Uruguay, equipo con el que se encontrará con Christian Bravo. El jugador, quien hasta hace un par de semanas era un desconocido, ya se ilusiona dar una buena temporada el equipo “bohemio”.

En conversación con AS Chile, el exjugador de Santiago Morning reconoció que su salto de la Primera B a la Primera División “Charrúa” se dio principalmente por “la tecnología y por los videos. Así se maneja el fútbol ahora y ahí me vio el club Juventud. Me tocó estar seis meses y ahora pasé a un equipo importante, uno de los grandes”.

Sobre el desafío, el mediocampista expresó que “es una etapa importante para mi carrera. Salí de un equipo de la B de Chile a un club de primera acá y ahora di otro gran paso. Este medio tiene mucha vitrina, te ven clubes de todos lados. Si andas bien, te puedes ir hasta Europa o México”.

Respecto a compartir camarín con Christian Bravo, jugador que fue escogido como uno de los mejores en 2019, Reyes aseguró que “me recibió súper bien, es una gran persona y gracias a él me estoy adaptando más rápido al equipo y mis nuevos compañeros”.