En entrevista con La Cuarta, Johnny Herrera recordó su traumática salida de Universidad de Chile hace un mes. El actual arquero de Everton reveló el momento donde se quebró la relación con los dirigentes de Azul Azul. “Me llevaba súper bien con los dirigentes hasta el 2015. No me cuadró, por ejemplo, la forma en que llega Beccacece, fue pésima. Pepe Rojas sabía dos meses antes que se tenía que ir, fue feo. El nuevo DT estaba listo y nosotros estábamos con otro disputando una final. No entiendes cómo cresta pueden hacer tan mal las cosas”, sostuvo.

El angolino también se refirió al récord goleador de Esteban Paredes -logrado precisamente ante la U en octubre- y lo hizo con ironía. “Sinceramente me daba lo mismo. Lo felicito, pero mira los campeonatos que tengo yo, le gané dos finales a Colo Colo. Entonces te cambio una final por 10 partidos, para mí eso es lo que queda. Los estadísticos hablarán más de goles, yo me quedo con los campeonatos. Quizás si estaba yo, ganábamos”, dijo.

¿Sentirá algo especial cuando enfrente a la U? El guardavallas fue enfático. “Será llanterío para allá, para acá, para todos lados, seguro. Sería bacán que todo el estadio te quiera”, indicó.

Herrera, además, eligió a su favorito para portar la jineta de capitán. “Osvaldo (González) es un gran líder, pero tiene que sacar más el habla. Es muy bueno, como persona y jugador, es extraordinario. Sería él o Matías (Rodríguez), también nos llevábamos bien”, cerró.