Alexis Sánchez pierde terreno e Inter ya busca otro delantero

Desde que llegó al Inter de Milán luego de un decepcionante paso por Manchester United, Alexis Sánchez ha estado lejos de ser protagonista. Durante los seis meses que ha estado en Italia el chileno ha lidiado con la suplencia y una larga lesión que le quitó mucho espacio en la delantera.

Sin ir más lejos, ha jugado 129 minutos distribuidos en cuatro partidos y lleva un gol. Sin embargo, cuando tomaba ritmo para competir en la titularidad, una lesión al tobillo izquierdo junto a la Roja sepultó sus opciones y cerró su nefasto 2019.

Este 2020 las cosas no han cambiado en demasía. Ya recuperado, el tocopillano se quedó dos veces en la banca y en la península itálica ya especulan que los lombardos no harán uso de la opción de compra, por lo que su regreso a Old Trafford sería irreversible.

Por si fuera poco, el conjunto dirigido por Antonio Conte busca a otro atacante para que le haga competencia al belga Romelu Lukaku. ¿El elegido? Olivier Giroud, ex compañero del nacional en el Arsenal, con quien ya están negociando.