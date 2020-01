Poco a poco Tomás Asta-Buruaga se impregna con la disciplina de Universidad Católica. El defensa, quien hasta hace poco defendió a Deportes Antofagasta, es uno de los refuerzos que llegó a los cruzados para la exigente temporada en la cual afrontarán Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores.

El zaguero conversó con Deportes en Agricultura y manifestó sus sensaciones tras fichar en los universitarios. “Estoy muy contento de llegar a este club, quiero aprovechar al máximo la oportunidad. Hay cosas importantes este año y quiero sumar experiencia”, sostuvo.

¿En qué puesto le acomoda más jugar? Asta-Buruaga no dudó. “Me siento más cómodo de central, pero estoy a disposición del cuerpo técnico a donde me quieran colocar“, agregó.

“Quiero sumar minutos para sumar experiencia, jugar la mayor cantidad de minutos posibles y que sea una competición sana entre mis compañeros”, expresó Asta-Buruaga, quien nombró a sus dos ejemplos de la defensa. “Me gusta ver mucho fútbol y mi referente es Sergio Ramos. Siempre estoy viendo videos de YouTube de él, me gusta mucho su forma de juego, sale con la pelota limpia, fuerte en el mano, hace goles, es muy completo. A nivel local, me gusta mucho Mauricio Zenteno. Es muy difícil verlo reventar una pelota, le gusta salir jugando, tiene buen timing“, manifestó.

“Soy hincha de la UC desde chico, mi familia me traía al estadio. Quiero dar el salto a la liga argentina o brasileña, luego ir a una liga europea, consolidarse y después volver para seguir siendo un aporte”, cerró el flamante refuerzo de los cruzados.