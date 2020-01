Jonathan Zacaría volverá a jugar en Universidad de Chile tras casi dos años de inactividad producto de una larga lesión. Este martes y después del entrenamiento matutino, el volante argentino compareció en conferencia de prensa, donde comentó su retorno a la actividad y se refirió a la semifinal contra Unión Española por Copa Chile.

“Siempre hay temores después de tanto tiempo después de entrar a la cancha. Pero me siento bien, me siento fuerte, trabajé con sicólogos esperando este momento. Estoy bien preparado. Sobre el sábado me siento muy bien. Si me toca estar, voy a estar muy contento y listo para afrontar ese desafío”, explico el argentino.

El jugador complementó: “Sabemos que fue un momento difícil, tanto para mí como para el club. Tomar la decisión de renovar contrato, muy agradecido por el tiempo y también por esta oportunidad que quiero aprovechar ahora que me siento bien, ahora a esperar que empiece el sábado la semifinal de la copa y tratar de dar lo mejor”.

En relación al choque frente a la Unión, Zacaría señaló:”Estamos entrenando para jugar el partido, sabiendo que la postura que tienen ellos es no jugarla. A nosotros eso no nos debería llegar, porque estamos entrenando para jugar y obviamente esperar al sábado y ver qué decisión van a tomar.En nuestra cabeza está jugar el partido y hacer lo mejor para obtener el cupo a la Libertadores“.

Finalmente, el futbolista de 29 años se refirió a la llegada de Walter Montillo: “Nos va a ayudar un montón, ni hablar de su jerarquía” y por último comentó que la opción de tener a los refuerzos en la Copa Chile “es importante, será el primer partido y los necesitamos a todos”.