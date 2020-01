Luego de su paso por Universidad de Concepción, Nicolás Maturana regresó a Colo Colo, club dueño de su pase hasta final de temporada. Sin embargo, y pese a sus deseos de luchar por la titularidad, fue notificado de que no será considerado por el técnico Mario Salas.

De todas maneras, el ex Palestino no cede y anhela por quedarse. “Va a estar muy difícil porque se me han cerrado harto las puertas, pero no está muerto quien pelea. La voy a luchar, quiero quedarme en el club, ojalá se me dé una chance y aprovecharla“, afirmó en la salida del Estadio Monumental.

El cuadro albo afrontará este 2020 la Copa Chile, Campeonato Nacional y la Copa Libertadores. El zurdo se ilusiona con, al menos, estar en uno de ellos. “Tenemos tres torneos, pero donde me toque tengo que aportar para que al grupo le vaya bien. Ojalá se me dé la chance porque quiero romperla en Colo Colo para devolverle toda la confianza que me dio el club cuando me compró“, dijo.o el club cuando me compro