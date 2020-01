Tenista tuvo que abandonar el Abierto de Australia tras no poder respirar por la calidad del aire

Una lamentable postal se vivió durante esta jornada en el Abierto de Australia. La tenista eslovena Dalila Jakupovic tuvo que abandonar la qualy del certamen oceánico, tras un ataque de tos producto de la mala calidad del aire por los gigantes incendios que se viven en aquel país.

Resulta que la europea tuvo que parar su presentación cuando vencía por 6-4 y 5-6 a la suiza Stefanie Vogele.

“Estaba realmente asustada. Me tiré al suelo porque sentía que no podía caminar. No tengo ningún problema respiratorio, es más, a mí me gusta el calor”, dijo.

A eso, se suma la declaración de la eslovena, quien expresó que no era justo que el Abierto de Australia se desarrollase en Melbourne Park con la ola de incendios que azota al país.

“No es sano para nosotros, no me han sorprendido que decidieran jugar, pero nosotros no hemos tenido mucha decisión”, cerró.