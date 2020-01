Jorge Valdivia y Martín Rodríguez fueron presentados en Morelia de México

Este jueves el Morelia de México presentó a los chilenos Jorge Valdivia y Martínez Rodríguez como sus nuevas incorporaciones para la temporada 2020.

Valdivia señaló a los medios de prensa que “el venir acá es una responsabilidad y un desafío gigante para mi. Espero que con el paso de los partidos pueda estar rápidamente a la altura de este desafío”, según consigna Radio Cooperativa.

Además, agregó que “con la experiencia que tengo en el fútbol, lo único que tengo en mente es empezar a jugar, que mis compañeros me conozcan dentro de la cancha”.

Por su parte, Rodríguez aseguró que “la mejor temporada en mi carrera fue en Colo Colo con Pablo Guede, voy a buscar un lugar en el equipo”.

El extremo sostuvo que “cuando Pablo me llamó no dudé un segundo, hablé con mi representante y le dije que me quería venir sí o sí para acá”.

Cabe recordar que ambos jugadores llegaron al club mexicano por expresa petición de Pablo Guede, quien los dirigió en Colo Colo. Además, compartirán camarín con otro chileno, el volante Rodrigo Millar.