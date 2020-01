Mario Salas confirmó lesión de Paredes y jugó al misterio con el debut de Nicolás Blandi

Colo Colo afrontará su primer desafío del 2020 este sábado cuando enfrente a Universidad Católica por las semifinales de la Copa Chile. Sin embargo, para dicho partido no contará con Esteban Paredes por una dolencia que le impidió terminar la práctica de este miércoles.

Así lo confirmó el técnico Mario Salas en conferencia de prensa este jueves. “Esteban Paredes está con una tendinitis y para este partido no estará”, sostuvo el DT, quien a la vez jugó al misterio con la presencia de Nicolás Blandi, uno de los refuerzos que llegó en este mercado al Estadio Monumental.

“Nicolás Blandi no venía haciendo mucho fútbol. Mañana después del último entrenamiento tomaremos la decisión sobre su convocatoria”, expresó.

Salas, además, destacó el funcionamiento y progreso de Matías Fernández durante las últimas semanas. “Me ha sorprendido, ha sido grandioso tenerlo y no sólo en el plano futbolístico. Lo tenemos pensado como volante o segundo volante en un doble 6… No vamos a ponernos a inventar con él”, afirmó.

Presión: “La presión de estar acá con este escudo en el pecho es latente, es permanente. No nos genera algo negativo, sino que nos motiva”.

¿Conforme con los refuerzos?: “Cuando llegan los refuerzos que uno pide, nos hace estar mejor preparados. Y al estar mejor preparados podemos pelear de mejor manera los objetivos que nos proponemos”.

Debut del VAR en la Copa Chile: “Da sensación de justicia en determinadas ocasiones, pero siento también que hay cosas que no me gustan, como que se demore tanto después de revisar cada gol. Quita un poco de pasión, pero estoy de acuerdo con su uso”.