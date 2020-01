El desahucio de la Roja Sub 20: cumplirá un año sin técnico

El 25 de enero de 2019 y en una jugada agónica, la Roja Sub 20 cayó 1-0 ante Colombia y quedó fuera del Sudamericano que se desarrolló en Rancagua. El entonces técnico Héctor Robles presentó la renuncia luego de su segundo fracaso en la selección. “No hay excusas, me equivoqué y pude hacer mejor las cosas. No nos alcanzó porque no jugamos mejor, este fue mi último partido como entrenador“, dijo en la conferencia de prensa posterior.

De ese fatídico encuentro ha pasado 357 días y a diferencia de las otras categorías (Sub 23, Sub 17, Sub 15), la escuadra juvenil sigue sin encontrar DT a casi un año del próximo torneo clasificatorio (la sede aún no se anuncia) para la Copa Mundial de Indonesia.

En su momento sonaron varios nombres para reemplazar a Robles, pero ninguno de ellos prosperó. Se habló de Nicolás Larcamón, Francisco Bozán, Hugo Balladares, Miguel Ponce y Héctor Tapia, sin embargo, el puesto sigue vacante y todos los anteriores -salvo “Tito”- lideran importantes proyectos.

Nicolás Larcamón, por ejemplo, dirigirá a Curicó Unido mientras que Francisco Bozán tendrá la misión de pelear el ascenso junto a Deportes La Serena. El “Chueco” fue presentado en el Blooming de Bolivia y Hugo Balladares está a cargo de la Sub 15.

¿Ha habido novedades en los últimos meses? Ninguna. No han aparecido más candidatos y al parecer la situación se mantendrá así, a priori, hasta después del Preolímpico de Colombia.