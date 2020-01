Este fin de semana debutará el VAR en el fútbol chileno y lo hará en el contexto de las semifinales de la Copa Chile. Enrique Osses, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, ha sido el encargado de explicar durante estos días los métodos de aplicación de la tecnología.

Sin embargo, el ex mundialista realizó una insólita confesión: el gol 216 de Esteban Paredes, aquel que le convirtió a Universidad de Chile el 5 de octubre pasado, habría sido anulado mediante el uso de las cámaras. “En primera instancia en la imagen de la transmisión oficial no se pudo detectar, pero viendo detalles en la cabina del VAR, vemos que Pablo Mouche -quien habilitó al capitán de Colo Colo- toca la pelota con la mano“, dijo en diálogo con el Canal del Fútbol (CDF).

“La regla es clara con respecto al equipo atacante en la inminencia del gol. La mano puede ser casual, de rebote, pero no se permite una mano de un atacante y debió ser anulado el gol por Roberto Tobar. Se ve claramente que Mouche en forma casual, le llega de rebite, le rebota en su cuerpo, en su mano, da el pase y la imagen es muy clara. Debimos anular”, sostuvo.

Pero, ¿por qué no se anuló? La explicación de Osses fue la siguiente. “El partido se estaba transmitiendo en offline, entrenamiento del VAR y en la cabina lo llamaron para anularle el gol. Dijeron que había una mano previa de Mouche y que se debía llegar. Obviamente la comunicación no llegó -por estar en off-“, aclaró.

Esta es la jugada en cuestión