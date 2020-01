Ignacio Casale conquista su tercer Dakar y Pablo Quintanilla consiguió podio

Ignacio Casale es historia pura en el Rally Dakar tras adjudicarse la prueba por tercera vez en la categoría de las cuadrimotos (quads). El chileno ganó cinco etapas a lo largo de la competición y en otras cuatro se mantuvo en los primeros lugares, motivo suficiente para subir a lo más alto del podio.

El “Perro” le sacó 18 minutos de ventaja al francés Simon Vitse y repitió lo hecho en 2014 y 2018. “Estoy muy contento de estar acá en la meta. Ni en mis mejores sueños hubiese soñado ganar tres Dakar, estoy muy feliz. Gracias a mi equipo que tiene grandes mecánicos, gracias a mi familia y gracias a toda la gente en Chile que me apoya”, sostuvo el piloto.

En tanto, Pablo Quintanilla salió segundo en las motos y Francisco López logró el tercer puesto en SVS. Ignacio Cornejo, por su parte, fue la sorpresa y terminó cuarto en motos.

🇨🇱 @IgnacioCasale climbs on the finish podium as the overall winner for the 3rd time in his career 💪

¡Enhorabuena campeón!#Dakar2020 pic.twitter.com/14Aq15Y98s

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020