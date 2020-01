Nelson Tapia manifestó su deseo de dirigir a la Selección de Ecuador

Nelson Tapia vive un buen presente en Ecuador. El ex portero chileno llegó a la mitad del mundo para ser preparador de arqueros del Barcelona de Guayaquil y, posteriormente, como entrenador del Guayaquil Sport de la segunda división.

Por lo mismo, el ex seleccionado de la Roja proyecta su carrera como entrenador. El formado en O’Higgins de Rancagua ya se puso metas para su futuro y aseguró que su deseo es dirigir en algún momento a la Selección de Ecuador.

“La idea siempre fue esa: ser entrenador de fútbol. Había jugado y tenía los conocimientos como entrenador de arqueros y se me abrieron algunas puertas. Fui quemando los procesos, he pasado por fútbol femenino, por fútbol joven, universitario, amateur, pero no me quiero apurar”, le dijo a El Telégrafo de Ecuador.

Por último, comparó a Chile con Ecuador y manifestó que no se apura: “Siento que el ecuatoriano y el chileno se llevan bien, hay mucho respeto. Me gusta el país … Se me están abriendo las puertas como en Barcelona hoy aquí en Guayaquil Sport. Por eso me fui a conocer Ecuador. Insisto, no tengo apuro, así que cuando me llamen de la selección ecuatoriana voy a estar más preparado que muchos”.

ATON Chile.