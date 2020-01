Gustavo Lorenzetti está en búsqueda de un nuevo club después de su salida de Nacional de Uruguay. Mientras, el volante argentino concedió una entrevista al medio nacional La Cuarta, donde aprovechó de conversar sobre la Universidad de Chile, elenco donde desarrolló gran parte de su carrera.

El jugador explicó: “A la U no puedo volver, eso es un ciclo cerrado para mí. Agradezco todo lo que viví, mi salida fue acordada con el club, pero sí espero que llegue un llamado desde Chile”.

“Estoy descansando, viendo si sale alguna posibilidad. No me han llamado de muchos lados, pero estoy esperanzado en que salga algo”, agregó el “Duende”.

Además, Lorenzetti se refirió a la nefasta campaña 2019 de los azules y aprovechó de enviar un recado a la dirigencia: “Mucha tristeza, porque tenía muchos amigos en el plantel. Es un club al que quiero mucho, donde logré cosas importantes y duele verlo mal. Lamentablemente coincidió con la salida de varios referentes como Johnny (Herrera). Quizás falta cuidar más a los referentes”.

Por otro lado, el ex Universidad de Concepción no descarta la opción de regresar a nuestro país: “Fue donde hice gran parte de mi carrera, aunque no le cierro las puertas a otros países sudamericanos o dar el salto a Europa”.

“Tuve unos problemas físicos cuando llegué a Nacional, porque quería jugar rápido, y me desgarré dos veces. Pero de a poco me he ido acoplando, tengo ganas de seguir jugando”, finalizó el volante.

Aton Chile