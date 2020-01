En el debut de Quique Setién como técnico del Barcelona, Arturo Vidal fue titular y rindió a cabalidad en la victoria 1-0 sobre el Granada. No sólo mostró entrega y sacrificio en el mediocampo, sino que también asistió a Lionel Messi para la única conversión del partido.

Por dicha razón la prensa española no escatimó en elogios para el chileno, quien de no pasar nada raro en las siguientes dos semanas, no se moverá del club español.

“Setién le ha pedido cosas que su fútbol no acaba de absorber. Le va el desorden y la anarquía, dos características que no casan con la propuesta ordenada y planificada del técnico. Arrancó cohibido, pero fue soltándose el pelo poco a poco hasta ser uno de los más incisivos en ataque. Dio la asistencia para que marcase Messi en el área”, escribió el diario Sport que lo calificó con un 7.

Mundo Deportivo también lo destacó, resaltó la sorpresa de su titularidad y cómo cumplió de buena manera: “Setién empezó sin dogmas: ‘Arturo, a jugar’. Con la titularidad menos pronosticada y el final menos previsible, el chileno inventó la asistencia clave con taconazo incluido para desmentir tópicos“, citó.