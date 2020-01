¿Querrán nuevamente a Alexis? Figura del Manchester United estará dos meses fuera de las canchas por lesión en la espalda

La temporada actual del Manchester United ha sido bastante irregular. El elenco dirigido por Ole Gunnar Solksjaer cayó 2-0 en el clásico de Inglaterra ante Liverpool y figura en la quinta ubicación de la Premier League con 34 puntos, casi la mitad de los que tienen los rojos.

Por si fuera poco, en las últimas horas se confirmó la grave lesión de Marcus Rashford, goleador del plantel y quien se retiró adolorido del duelo a mitad de semana ante el Wolves. El delantero sufrió una fractura por estrés en la zona lumbar y estará de seis a ocho semanas fuera de las canchas.

De esta manera el técnico noruega deberá afrontar la baja de su máxima figura. Bajo esta compleja situación, ¿echará de menos a Alexis Sánchez?

On the pitch or not, @ManUtd fans don’t get much bigger than me.

You best believe I’ll be involved in team meetings, team huddles and team sessions throughout this recovery 💪🏿 pic.twitter.com/MeLuGic4c4

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) January 20, 2020