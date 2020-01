Walter Montillo y su posible debut ante Colo Colo: “Es un partido para comenzar con el pie derecho”

Información de Maximiliano Videla

El volante de Universidad de Chile, Walter Montillo, sigue esperando su vuelva a las canchas como jugador de la U. El mediocampista trasandino, arribó durante este mercado de pases a los laicos, tras 10 años fuera de la entidad universitaria.

La “Ardilla” no pudo jugar ante Unión Española, ya que los hispanos no se presentaron a la semifinal única de Copa Chile que se disputó en La Portada de La Serena. Ante esto, el argentino aseguró que “nunca me había pasado y creo que nunca había escuchado algo así”.

“No sé cuál será el motivo, ese es un problema de ellos, nosotros teníamos muchas ganas de jugar, era una linda oportunidad”, agregó.

Sobre su vuelta a la U y que su posible debut sea ante Colo Colo en la final de la Copa Chile 2019, Montillo aseguró que “nunca me había pasado que mi primer partido oficial sea una final, ojalá que pueda estar a la altura, para mí es un partido especial porque hace mucho tiempo que estoy esperando jugar con esta camiseta”.

Respecto al duelo ante los albos del próximo miércoles, Walter expresó que “ojalá pueda hacer bien las cosas y así ayudar a mis compañeros para arrancar bien el año”.

“Creo que el plantel sufrió mucho el 2019, donde no se sumó los puntos que el club merece, pero esto es fútbol. Este es un partido lindo para comenzar con el pie derecho y dejar atrás lo del año anterior”, cerró.