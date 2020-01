Yeferson Soteldo responde a los ataques de los hinchas: de la U “Si no quieren que hable mal de su club, no me busquen lengua”

El mediocampista del Santos de Brasil, Yeferson Soteldo, sigue lanzando dardos contra Universidad de Chile. El exjugador de la U le habló claro a los hinchas azules y les pidió que no le comenten más sus cosas, sino él responderá nuevamente duro sobre su exclub.

En conversación con La Tercera, el convocado de emergencia por Venezuela en el Preolímpico de Colombia, aseguró que los hinchas de la U “son ignorantes que no saben nada de cómo yo salí y por qué se dio así. No quise hablar mucho del tema cuando salí, pero no salí de la mejor manera del club”.

“No le doy mucha importancia a esas cosas. A veces, si un hincha de la U me agarra en un mal momento, me toca responderle con arrogancia. Pero si no quieren que hable mal de su club, que tampoco me busquen lengua”, lanzó.

Respecto a sus declaraciones que, por su salida, los azules casi se van al descenso, el llanero no quiso responder y expresó que “ahora estoy aquí (en Colombia) y solo quiero pensar en el Preolímpico”.

Pero eso no fue todo, ya que tampoco quiso responderle a Gonzalo Espinoza. “No quiero entrar en polémicas”, cerró.