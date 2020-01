En diálogo con el diario Olé de Argentina, Paulo Díaz abordó varios temas y uno de ellos fue la agónica derrota ante Flamengo en la reciente final de la Copa Libertadores que se disputó en Lima, Perú. “Fue bastante complicado, no pensé que los goles se iban a dar justo en los minutos finales. Pensé que al entrar se iba a cerrar el partido. Estuve dos días analizando lo que pasó, no mirando imágenes sino en mi cabeza. Costó sacármelo de la mente, en los primeros días no quería saber nada. Sólo pensaba en lo que fueron esos dos minutos”, expresó.

El chileno, además, reconoció cierta responsabilidad en el empate de Gabriel Barbosa. “Creo que en el primer gol pude haber hecho algo más, pero ya está, ya se perdió. Ahora hay que dar vuelta la página, se viene una nueva edición de la Copa y esperemos estar de nuevo en la final”, sostuvo.

El seleccionado chileno también habló de la posición que más le acomoda en la cancha. “Como central me siento más cómodo, siempre lo he dicho. Es la posición en la que siempre me he sentido bien y espero seguir practicando ahí con Marcelo (Gallardo)”, declaró.

Al cierre Paulo Díaz habló de su reciente paternidad y como esta lo afectó en su desempeño profesional. “Al principio me costó con el bebé porque las dos primeras semanas no dormí nada, llegaba destrozado a los entrenamientos. Hablaba un poco con Marcelo de que venía un poco tocado por el tema del sueño. Él también había tenido un niño hace poco, entonces lo hablé y me entendió. Fue súper comprensivo”, manifestó.