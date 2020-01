El caso de Erick Wiemberg llegó a un momento clave. El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP determinó que Deportes Valdivia no podrá utilizar los derechos federativos sobre el lateral izquierdo, por lo que no podrá llegar a otro club que no sea Unión La Calera.

Según filtró La Tercera, el acta resolutiva del organismo indicó: “Ha lugar a la medida prejudicial precautoria contra el Club Deportes Valdivia de prohibición de celebrar actos o contratos sobre los Derechos Federativos y Económicos de Erick Andrés Wiemberg Higuera, llevándose a efecto de inmediato por existir razones graves para ello y sin previa notificación del Club en contra de quien se dicta”.

La medida confirma los alegatos del combinado calerano, que indicó haber cumplido con los plazos para la compra del jugador, situación que negaban desde el Torreón, que ubicaron al 30 de noviembre como fecha límite. Mientras, los sureños buscaban negociar con Universidad de Chile el pase de Wiemberg.

La ANFP debió actuar ante los alegatos “cementeros”, que aseguraban que el contrato no los obligaba a pagar el monto inmediatamente. El director de la entidad de Quilín, Martín Iribarne, intercedió para explicar el documento en el organismo, lo que generó polémica pues fue dirigente de las escuadra quillotana.

Además, la situación resulta histórica en el fútbol criollo, pues es primera vez que un tribunal deportivo sanciona la intención de un equipo para ceder los derechos de un jugador.

Aton Chile