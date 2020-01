La suspensión provisional de Nicolás Jarry (81°) por doping dejará al equipo chileno de Copa Davis con un singlista menos antes de enfrentar a Suecia. Un problema para Nicolás Massú, quien no podrá contar con la segunda raqueta nacional para el choque que se realizará el 6 y el 7 de marzo en Estocolmo.

Y en la previa, el tenista sueco Mikael Ymer (78°) anticipó el enfrentamiento ante nuestro país, y reconoció que la ausencia de Jarry será una ventaja para los comandados por Robin Soderling: “Viendo el plano netamente deportivo, son buenas noticias para nosotros, ya que es un muy buen jugador y nos habría causado mucho daño con su servicio, tanto en los singles como en los dobles. Entonces, sin él nuestras chances aumentan”.

De todas formas, Ymer lamentó la situación que atraviesa el “Príncipe”: “Uno siente pena cuando a un compañero de trabajo le ocurre algo así. Si es como él cuenta, quedar suspendido gracias a que las vitaminas que tomas están contaminadas, es una verdadera lástima y lo siento mucho”.

Sobre el equipo chileno, el nórdico indicó: “Chile tiene un gran equipo con jugadores sólidos, sobre todo su número uno. He visto a Garin últimamente y creo que está muy fuerte, viene en su mejor momento, pegando mucho de fondo. Tuvo un tremendo año”.

Además, el jugador de ascendencia etíope se refirió a Alejandro Tabilo (208°), quien debería ser el segundo singlista de Chile: “Qué bueno que viaje a Suecia. Él fue de mis amigos más cercanos cuando éramos juniors. No hemos hablado mucho en los últimos años, pero sé que es un gran tipo. Tiene una zurda espectacular, un servicio con slice que hace daño. ¿Está jugando muy buen tenis, no? Tuvo una buena racha de partidos en Melbourne. Me alegra que nos vayamos a topar”.

ATON Chile – P.C.