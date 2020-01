Sufre Ariel Holan: César Pinares lidera las bajas de la UC para enfrentar a Wanderers

Información de Nicolás Muñoz

Malas noticias para Universidad Católica. A un día del debut por el Campeonato Nacional frente a Santiago Wanderers (domingo, 12 horas), finalmente se confirmó la baja de César Pinares.

Según lo informado por Deportes en Agricultura y posteriormente confirmado por la escuadra estudiantil, el volante no se recuperó del desgarro sufrido en el bíceps femoral que lo tendrá sin jugar durante las próximas semanas.

El ex Colo Colo no es la única baja para el inicio del torneo ya que, además de los juveniles presentes en el Preolímpico sub 23 -Raimundo Rebolledo y Diego Valencia-, tampoco estarán por lesión Cristopher Toselli, Francisco Silva y Germán Lanaro.