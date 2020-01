Ariel Holan quedó más que satisfecho con el debut de Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2020. Los cruzados derrotaron 3-0 a Santiago Wanderers en el denominado “duelo de campeones” y comenzó de buena forma la ruta al tricampeonato.

“Me voy satisfecho por el resultado, con muchos puntos altos y otros que hay que seguir mejorando. Tuvimos casi todo el partido mano a mano y la ansiedad por poner la pelota. Encontrar el minuto justo para marcar diferencias nos costó un poco”, sostuvo el argentino.

“Los primeros partidos de todos los campeonatos siempre son difíciles, porque uno empieza un camino y lo que quiere es empezar bien. Esta es una cancha difícil, con un equipo con identidad definida”, expresó respecto al cuadro porteño.

El ex Independiente, además, no descartó la llegada de otro refuerzo al elenco estudiantil. “Estamos contentos y conformes con el plantel que tenemos, pero si tenemos alguna eventualidad la evaluaremos con la dirigencia, pero no es la idea buscar más nombres”, cerró.