ANFP salió al paso y explicó los motivos de la ausencia del VAR en Santa Laura

El partido entre Unión Española y Deportes Iquique estuvo marcado por la ausencia del VAR. A diferencia de los seis encuentros que lo antecedieron, el choque entre hispanos y celestes no contó con la tecnología y, paradójicamente, hubo jugadas que con la revisión hubiese cambiado algunos momentos.

Dados los cuestionamientos, principalmente de la gente del cuadro de Independencia, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional emitió un comunicado donde apuntó a la empresa proveedora de los monitores.

Este fue el escrito publicado desde Quilín.

En relación con la fallas del sistema de videoarbitraje ocurridas el domingo en la noche en el partido entre Unión Española y Deportes Iquique, y que impidieron que el encuentro se disputara con el apoyo del VAR, la Gerencia de Comunicaciones de la ANFP informa:

-De acuerdo con el informe técnico de Mediapro, proveedor de la tecnología VAR en el Campeonato Nacional AFP PlanVital de Primera División, se produjo una falla técnica no identificada en los servidores de la unidad mVOR que reciben y procesan la información que llega desde la unidad de producción de televisión OBvan dispuesta en el Estadio Santa Laura. Este tipo de problemas no se había presentado durante los períodos de prueba, marcha blanca ni en la previa del duelo entre Unión Española y Deportes Iquique. El proveedor explica que el vehículo de operación mVOR había sido utilizado en las transmisiones de los partidos Everton vs U. de Concepción y Audax Italiano vs. Cobresal sin ningún tipo de inconvenientes y que están intentanto aclarar específicamente a qué se debió la falla, y por lo pronto, se ha dejado de utilizar esa unidad.

-Mediapro confirmó que para los partidos que restan por disputarse mañana, correspondientes a la primera fecha del Campeonato Nacional AFP PlanVital de Primera División, habrá dos unidades mVOR en cada uno de los estadios: La Granja de Curicó y Monumental de Santiago.

-Para aclarar dudas sobre la validez de un partido que se haya disputado sin VAR en relación con los restantes de la jornada, las bases del Campeonato Nacional AFP PlanVital de Primera División establecen en su título V, artículo 28 que “(…) en caso de imposibilidad técnica absoluta de implementar el sistema VAR y/o casos fortuitos y/o causales de fuerza mayor, esto no será causal de anulación de un partido ni de reclamo alguno”.

-La ANFP lamenta que esta falla técnica haya impedido el uso del sistema VAR en el partido entre Unión Española y Deportes Iquique tal como se hizo en el resto de los encuentros de la primera jornada. La Comisión de Árbitros seguirá trabajando arduamente, tal como lo ha hecho desde hace más de un año, para lograr una exitosa implementación de esta tecnología en todos los partidos del Campeonato Nacional AFP PlanVital de Primera División.