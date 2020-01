Aníbal Mosa confesó su decepción con Pablo Guede por el caso de Nicolás Díaz

El frustrado fichaje de Nicolás Díaz sigue siendo tema en Colo Colo y esta vez los dardos apuntan al ex técnico Pablo Guede, quien dirige al Monarcas Morelia, futuro club del defensa.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, no escondió su decepción con el adiestrador argentino. “Me sentí completamente decepcionado de Pablo Guede, y se lo hice saber. Él me respondió que no sabía, que no estaba al tanto de la situación. El tema quedó ahí”, sostuvo en conversación con La Tercera.

“Colo Colo siempre ha hecho las cosas como corresponde y de acuerdo con las normativas vigentes. Estamos tranquilos por cómo actuamos, legal y éticamente. Los pasos que teníamos que dar los dimos como había que darlos. El primero que siempre se enteró de nuestras intenciones fue el presidente de Palestino”, explicó el puertomontino, quien hace algunos días no descartó un último fichaje para el “Cacique”.