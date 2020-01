Kobe Bryant, el fútbol y su estrecho vínculo con las leyendas

El mundo continúa consternado por la muerte de Kobe Bryant, leyenda de Los Angeles Lakers y la NBA. El ex jugador falleció a los 41 años junto a otras ocho personas luego de que el helicóptero donde viajaba capotó en la zona de Calabasas, en el estado de California.

La “Mamba Negra” no sólo gozaba con el básquetbol, sino que también tenía un cercano vínculo con otras especialidades, tales como el fútbol y el tenis. Era frecuente verlo en las prácticas de algunos gigantes europeos, tales como el Milan, Paris Saint Germain y Barcelona; incluso entabló lazos de amistad con cracks como Ronaldinho, Lionel Messi, Neymar, Andrés Iniesta y otras figuras.

Compartió en más de una oportunidad con Novak Djokovic y Roger Federer, y también fue un reconocido hincha de las Águilas de Filadelfia de la National Football League (NFL).

Las mismas figuras que algún día inmortalizaron una fotografía con el ex jugador lo despidieron con emotivos mensajes en las redes sociales.

I still can’t believe the news. I’m very sorry about what happened. My condolences and best wishes to Kobe’s whole family. #RIPMAMBA 💔😔

— Chicharito Hernandez (@CH14_) January 26, 2020