Luego de que Marcelo Díaz no fuera considerado en el empate entre Racing de Avellaneda y Atlético Tucumán por la Superliga de Argentina, el periodista trasandino Pablo Carrozza había asegurado una supuesta pelea entre el volante chileno y el técnico de la Academia, Sebastián Beccacece.

“Me cuentan que se pudrió todo en el vestuario de Racing y Beccacece casi termina a las piñas con Marcelo Díaz. Y como si eso fuera poco ya se peleó con dos kinesiólogos tras haber contratado a un cubano que hace todo lo contrario a lo que venía haciendo el cuerpo médico del club”, fue la publicación del reportero en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el menaje no cayó nada de bien a “Carepato”, quien reaccionó y desmintió tal situación con otro tuit: “Yo no sé cuál será tu idea, pero lo que escribes es totalmente FALSO. En el vestuario de Racing nadie ha peleado porque existe RESPETO y tampoco ha habido discusiones. Te agradecería seas más prudente y entregues información verdadera“.

Pero los cruces no acabaron y Carrozza respondió: “Lamento mucho que no se haga cargo de las cosas que suceden en un vestuario de fútbol , pero a decir verdad no me sorprende nada de un tipo que defendió el accionar de los militares y carabineros que torturaron al pueblo chileno”.

Tras esta nueva acusación, Díaz explotó y contestó: “Nunca me voy a hacer cargo de algo que no hice y que tampoco voy a hacer, así que deja de inventar boludeces mentiroso de mierda. El que mezcles algo deportivo con algo de mi país, te deja como un estúpido atrapado en tus palabras buscando un comodín para zafar”.

Revisa el duro cruce entre el Bicampeón de América y el periodista argentino: