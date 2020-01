Ronald Fuentes reveló el garabato por el cual fue expulsado en la victoria de Unión Española

Información de Martín Oyanedel

La ausencia del VAR en el Estadio Santa Laura se robó las miradas en la victoria 3-2 de Unión Española sobre Deportes Iquique, debido a que fue el único partido de la primera fecha del Campeonato Nacional 2020 que no contó con la tecnología.

Los hispanos mostraron su molestia por el tema y así lo expresó el técnico Ronald Fuentes. “Es raro, muy raro. No quiero ser mal pensado, pero da para suspicacias porque hasta hace tres horas el VAR estaba funcionando. Es muy rara la situación, mi expulsión viene después de una jugada donde hubo mano clara, pero no estuvo el VAR”, dijo el técnico.

Precisamente un reclamo airado le costó la expulsión al ex mundialista. ¿Qué le dijo al árbitro? “Fui a reclamar porque había una mano muy clara. Le digo a (José) Cabero -cuarto árbitro- que “es lamentable, justo que no hay VAR, qué coincidencia. Le dije un garabato, que es rara la hueá (sic)”. Le digo a Julio (Bascuñán) cuando me expulsó que “justo no hay VAR hoy, qué raro“, sostuvo Fuentes.

Sin embargo, en la transmisión oficial lo contradice de alguna manera y se aprecia el caliente diálogo del DT con el juez principal. “Julio, estás abusando porque no hay VAR. Ahora que no hay VAR te mandas todas las cagadas (sic)“, le gritó mientras se dirigía al túnel.