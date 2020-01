Al parecer la estadía de Alexis Sánchez en el Inter de Milán ya tiene fecha de término. El técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer, sorprendió este martes y dijo que el chileno volverá en junio a Inglaterra.

“Es complicado, muy complicado. Los clubes no quieren perder a sus mejores jugadores, por lo que Alexis volverá en el verano y les demostrará a todos que están equivocados“, afirmó el noruego.

“Tenemos jugadores que están trabajando muy duro para volver también”, agregó el DT, quien de esta forma le dará otra oportunidad al tocopilla y, quién sabe si la segunda vez sí sea la buena para el seleccionado nacional.

⚽️ 5 goals in 45 games.

🇮🇹 Currently on loan to @Inter.

👀 Ole Gunnar Solskjaer on @Alexis_Sanchez proving everyone wrong in the summer. pic.twitter.com/QY1SvzO47E

— SPORF (@Sporf) January 28, 2020