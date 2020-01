Se acabó la etapa de Gonzalo Jara en Estudiantes de La Plata. El defensa chileno rescindió su contrato con el cuadro argentino, supuestamente por una mala relación con el técnico Gabriel Milito, y tendrá que buscar nuevo club para continuar su carrera.

Este martes el bicampeón con la Roja publicó en su cuenta oficial de Instagram un extenso y emotivo mensaje de despedida del conjunto “pincharrata”.

“Hoy toca despedirme de Estudiantes de La Plata, que me abrió las puertas no sólo como club, sino que también como un lugar para reencantarme con muchas cosas del fútbol que tenía postergadas. Esa puerta se le abrió a mi familia y a quienes me rodean con tremenda generosidad”, expresó el zaguero criollo en la red social.

Además, el oriundo de Hualpén aprovechó de dar las gracias al elenco trasandino, como también a los hinchas: “Que la pelota siga rodando y ya nos volveremos a ver. Abrazo a todos”.

Jara podría continuar su carrera en el fútbol chileno, donde ya trascendió que tendría ofertas de Deportes La Serena y Everton de Viña del Mar. Eso sí, también manejaría una propuesta del Morelia de México.