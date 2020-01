Inter de Milán se olvidó de Arturo Vidal y anunció al nuevo compañero de Alexis Sánchez

Luego de las fallidas negociaciones por fichar a Arturo Vidal, finalmente Inter de Milán se olvidó del chileno y este martes anunció a su nueva incorporación en el mediocampo.

Christian Eriksen, volante de 27 años, fue presentado como el refuerzo para afrontar el exigente segundo semestre que tendrá la escuadra lombarda, donde peleará la Serie A de Italia, la Copa local y la UEFA Europa League.

El danés, quien será compañero de Alexis Sánchez, llega procedente del Tottenham.

Thank you for the memories, @ChrisEriksen8. 👏

All the best at Inter. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/QbUHSredjL

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 28, 2020