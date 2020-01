La gran pena que aqueja a Pablo Mouche en Colo Colo

Uno de los grandes ausentes en las nóminas de Colo Colo es el extremo izquierdo Pablo Mouche. El trasandino sufrió una lesión muscular que lo impide ser parte del arranque del “Popular” en los albos.

Durante esta jornada, el nombre del ex Boca Juniors comenzó a ser nombrado en redes sociales por los hinchas, quienes no entendían por qué el jugador no es considerado por Mario Salas.

En ese contexto, la cuenta oficial de Colo Colo reveló el motivo por el que Mouche no será parte del compromiso con Palestino en la primera fecha del Campeonato Nacional 2020.

“Lamentable profundamente comunicar el sensible fallecimiento del padre de Pablo Mouche. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a nuestro jugador, a su familia, amigos y cercanos.”, publicaron desde los albos.

“Colo Colo estará a disposición de lo que situación requiera. Mucha fuerza, Pablo querido”, cerraron.

Cabe señalar que, Pablo Mouche sigue en fase de recuperación del desgarro que sufrió el pasado 8 de noviembre.