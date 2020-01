En Inglaterra no miraron con buenos ojos el posible regreso de Alexis Sánchez al Manchester United

Sorpresa e incredulidad causaron las declaraciones de Ole Gunnar Solskjaer, quien aseguró que Alexis Sánchez volverá al Manchester United en junio. “Regresará en el verano y demostrará que están equivocados”, sostuvo el técnico noruego.

Las declaraciones del ex goleador no cayeron muy bien en Inglaterra y la prensa de inmediato cuestionó la veracidad de dichas palabras con duras críticas para el tocopillano. “El vicepresidente ejecutivo Ed Woodward le ha dicho (a Alexis) y a sus agentes que no se le permitirá extender su préstamo o que se vaya de forma definitiva al Inter, o fichar en otro club. Alexis se convirtió en el mayor fracaso en la historia del club. Solskjaer fue imprudente“, sostuvo Daily Star.

El ex arquero del West Ham y Newcastle, Shaka Hislop, también opinó del tema. “Para mí eso no tiene mucho sentido. No tiene sentido para él, no tiene sentido para Alexis Sánchez“, agregó.

Mientras tanto, Manchester Evening News deslizó una posible ironía del DT. “Hace menos de una semana, Solskjaer afirmó que no había tenido un solo momento de arrepentimiento por la partida de Alexis. No deberíamos descartar la idea de que fue irónico cuando habló del regreso del chileno y ahora está insinuando una segunda oportunidad“, publicó.