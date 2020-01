En dos oportunidades el presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, criticó a Jorge Segovia por la negativa de Unión Española de presentarse a jugar el partido que definía el cupo “Chile 4” a la Copa Libertadores 2020. “No sé qué quiere, si está fuera del país ¿Quiere volver al fútbol? Todos saben que Segovia no es el paladín de la justicia que dice ser“, sostuvo en diciembre. Semanas después, el dirigente azul reiteró sus palabras con más dureza. “No voy a entrar en polémica, todos sabemos quién es“, explicó.

La réplica del español llegó este viernes en conversación con Deportes en Agricultura. “No conozco a ese señor (a José Luis Navarrete), conozco al señor Heller que es su jefe y de quien me imagino sigue las órdenes“, dijo.

“No sé quién ese señor, no sé cuál es su trayectoria profesional ni qué ha hecho en la vida. Desde luego no me conoce porque no ha tenido la suerte de conocerme, pues entonces no hablaré de un señor que no conozco, no soy tan aventurado”, agregó.

Además, reconoció que hace tiempo no conversa con Luis Baquedano, gerente general de los hispanos. “Realmente con Luis Baquedano hace muchísimo tiempo que no converso con él, no tengo una relación tan directa con él. Lo aprecio mucho, pero no tengo mucho contacto”, explicó.

Al cierre deslizó una fuerte crítica a la U y defendió el honor de Unión Española. “Nosotros a lo mejor somos pequeños en hinchas, pero no lo somos en dignidad e historia“, dijo.