Volví al puerto a defender estos colores con toda la ilusión y sobre todo respeto por el club y su gente ! Pero esto sobrepasó todos los límites ! Ver niños llorando,familias angustiadas , destrucción y agresiones al trabajadores y personal del estadio no son parte de nuestra actividad ! No nos quiten el fútbol #NoalaViolencia 😞💛🖤