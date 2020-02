Pablo Parra no tuvo un gran 2019. Pese a ser una de las grandes cartas de Universidad de Chile para hacer una buena temporada, el ex Cobreloa no logró convencer y dejó el elenco universitario, recalando en Curicó Unido para este 2020.

Por lo mismo, el formado en Ñublense no ocultó sus ganas de haber continuado en el cuadro laico para ganarse un puesto, pero valoró el tener una chance para tener continuidad.

“Me hubiese gustado permanecer, pero el jugador tiene que tener continuidad, y eso es lo que no me pasó en la U. Jugaba un partido, a veces no entraba, a veces no me citaban, entonces así tu no vas a mostrar tus cualidades. Ahora me toca estar en Curicó y solamente quiero hacer las cosas bien”, señaló en entrevista con La Tercera.

El volante también se refirió a su relación con el DT azul, Hernán Caputto: “Mi relación con el ‘profe’ es muy buena, la verdad que es muy apegado al jugador, yo me sentí muy cómodo con él, pero llegó la hora de decisión, y me dijo que no iba a contar conmigo. La decisión de él se respeta”.

“Sería bueno que (Caputto) pudiera salvarlos. Yo desde que me fui de la U, le deseé el mayor de los éxitos, que le fuera muy bien, y también tengo compañeros en la U que les tomé mucho cariño, y tampoco quiero que pasen esta situación”, agregó.

Pese a sus ganas de regresar a los azules, el ex loíno tampoco se cierra a la opción de jugar en otro club grande del país: “Sería lindo. Si me llegaran a llamar, lo pensaría y todo, pero siempre uno ve lo mejor para el futuro de la familia”.

Por último, el actual jugador de Curicó Unido habló de la actualidad y comentó el atropello que sufrió un hincha de Colo Colo a la salida del estadio por parte de Carabineros.

“Está muy mal. Pueden cortar el trabajo de uno, eso no debería ser. Imagínate que ahora puedan suspender el campeonato por un accidente; imagínate lo que podría suceder ahora el fin de semana. Y para la familia de la persona que murió es lamentable”, sentenció.

ATON Chile.