Hernán Caputto tras empate con Inter: “Me saco sombrero por la concentración del equipo por dejar la llave abierta”

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, conversó con la prensa luego del empate sin goles entre la U e Internacional de Porto Alegre, por la segunda fecha previa de la Copa Libertadores.

“Primero quiero felicitar el desgaste emocional y físico del equipo. En líneas generales quedo contento con eso y siento que podíamos más, intentamos cortar los circuitos para que no lateralicen y nos creamos situaciones”, dijo.

Respecto a jugar con un jugador menos los últimos 20 minutos del duelo, el ex DT de la Roja Sub 17 aseguró que “el segundo tiempo fue complicado, tener un expulsado no es menor y por eso me saco el sobrero por la concentración del equipo por dejar la llave abierta”.

Sobre la expulsión de Walter Montillo, Caputto complementó diciendo que “no voy a poner en discusión la decisión del árbitro, solo mi opinión personal me pareció que la segunda amarilla es una jugada típica de un jugador talentoso que intenta sacar un balón y no tiene la intención de agresión”.

Otra de las cosas que habló el DT fue sobre los serios incidentes que se provocaron en el Estadio Nacional. “Estoy en contra de todos los desmanes, pero por pocas no podemos empañar a la gente que viene incondicionalmente. Estaba muy cerca del comisario deportivo, e la terna arbitral, conversaban mucho para ver que hacían para poder terminar bien el partido”, cerró.