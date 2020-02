Iván Morales pide su salida de Colo Colo: “El club tiene otras prioridades y para mi carrera es mejor, quizás, salir del equipo”

Un nuevo terremoto vive por estos días Colo Colo. A las lesiones de jugadores importantes, ahora se suma la petición de Iván Morales, quien quiere salir de los albos para tener mayor continuidad en su carrera profesional.

El delantero, luego de realizarse los exámenes médicos producto de un desgarro, aseguró que quiere partir del “Cacique”. “Sí, quiero partir. Hace tiempo que vienen pasando cosas y la verdad que el club le da prioridades a jugadores que vienen de afuera”.

“En verdad quiero jugar, tener continuidad y si no se puede en Colo Colo, que es el club que amo, veré que es lo mejor para mi carrera”, agregó.

Respecto a si existen ofertas, Morales aseguró que “lo está viendo mi representante, dentro de los próximos días se verá. Todavía no hay nada”.

Sobre la cláusula de cinco millones de dólares que los albos le colocaron para partir, el formado en la cantera “Popular” expresó que “por algo tengo ese monto. Es alta, pero creo que el club tiene que pensar en mi carrera, porque no puedo jugar dos o tres partidos en el año”.

Sin embargo, Iván Morales también tuvo una autocrítica sobre su estadía en Colo Colo. “Creo que no he tenido buenos partidos, pero cuando tuve continuidad fuimos campeones con Pablo Guede, pude jugar, hice goles y ahora en este tiempo no ha pasado”.